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РФ може піти далі? Посол попередив про загрозу для Кавказу й Туреччини

Понеділок 04 серпня 2025 08:53
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РФ може піти далі? Посол попередив про загрозу для Кавказу й Туреччини Фото: Наріман Джелял (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

Туреччина не може вважати Росію стратегічним союзником, адже у випадку поразки України наступною під загрозою буде вона сама.

Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.

Джелял вважає, що Туреччина має потенціал до регіонального лідерства, але це можливо лише в партнерстві з іншими країнами - зокрема, з Україною.

"Я вважаю, що у Туреччини є всі підстави прагнути лідерства, але вона усвідомлює, що це можливо лише в партнерстві", - заявив дипломат.

Він наголосив, що між Туреччиною та Росією можуть існувати економічні зв'язки, але не стратегічне партнерство.

"З Росією можна торгувати, але не може бути стратегічного партнерства, яке б захищало інтереси Туреччини. Якщо Росія розправиться з Україною, наступними будуть Кавказ і, можливо, сама Туреччина", - пояснив Джелял.

Дипломат нагадав, що історично Росія прагнула контролювати протоки Босфор і Дарданелли, аби вийти до Середземного моря.

На його думку, навіть тимчасове закриття проток Анкарою грає на руку Кремлю.

"До речі я впевнений, що теперішнє закриття Туреччиною проток лише сприяє цьому прагненню росіян", - сказав він.

За словами посла, дедалі більше турецьких політиків усвідомлюють ці ризики, тому Україна не повинна вимагати від Анкари відкритої підтримки - Туреччина насамперед діє у власних інтересах.

"І якщо турецький політик чесний та об'єктивний, він неодмінно прийде до висновку, що в глобальному вимірі інтереси Туреччини, особливо щодо безпеки в Чорному морі, – це тісні партнерські відносини з Україною", - резюмував Джелял.

Вплив РФ на Кавказ

Відносини між Росією та Азербайджаном суттєво охололи. Фактично це означає, що у Москви більше немає значного впливу на Південному Кавказі.

Росії національні меншини, особливо кавказькі та центральноазіатські, сприймаються як внутрішня проблема.

Під час облави в Єкатеринбурзі на громадян Азербайджану проявилася надмірна агресія.

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