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Туреччина випробувала катер-камікадзе: потопив корабель за лічені хвилини

Фото: Туреччина випробувала катер-камікадзе (twitter.com SavunmaSanayiST)
Автор: Каріна Левицька

Albatros Kamikaze İDA Swarm, що був розроблений турецькою компанією ASELSAN, потопив справжню корабельну ціль. Корабель-мішень пішов під воду за лічені хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Savunma Sanayi ST.

Відомо, що перед випробуваннями з корабля винесли всі пально-мастильні матеріали, щоб не зашкодити довкіллю. 

Експерти Defense Express зазначають, що це, по суті, перший відомий проєкт турецьких катерів-камікадзе, який довели до етапу реалізації "в металі" і який успішно пройшов випробування.

 

 

За даними видання, під час випробувань 

Раніше повідомлялося, що у Туреччині розробили ракету у рамках секретного проекту "Тайфун". Розробка здійснювалася кілька років. У жовтні торік під час випробовування ракета пролетіла близько 560 кілометрів і впала біля узбережжя Синопу.

Нагадаємо також, що кілька років тому Туреччина успішно провела випробування балістичних ракет "Гекдоган" та "Боздоган", їхнє серійне виробництво планувалося після 2020 року.

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