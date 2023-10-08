Туреччина випробувала катер-камікадзе: потопив корабель за лічені хвилини

Відомо, що перед випробуваннями з корабля винесли всі пально-мастильні матеріали, щоб не зашкодити довкіллю.

Експерти Defense Express зазначають, що це, по суті, перший відомий проєкт турецьких катерів-камікадзе, який довели до етапу реалізації "в металі" і який успішно пройшов випробування.

За даними видання, під час випробувань

Раніше повідомлялося, що у Туреччині розробили ракету у рамках секретного проекту "Тайфун". Розробка здійснювалася кілька років. У жовтні торік під час випробовування ракета пролетіла близько 560 кілометрів і впала біля узбережжя Синопу.

Нагадаємо також, що кілька років тому Туреччина успішно провела випробування балістичних ракет "Гекдоган" та "Боздоган", їхнє серійне виробництво планувалося після 2020 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.