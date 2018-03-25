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Турция успешно провела испытания баллистических ракет собственного производства

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 15:58
Фото: турецкие ракеты (millisavunma_tr twitter)
Фото: турецкие ракеты (millisavunma_tr twitter)

Турецкие ракеты способны поражать цели на малых и больших расстояниях

В Турции прошли успешные испытания баллистических ракет собственного производства "Гекдоган" и "Боздоган", их серийное производство планируется после 2020 года, передает агентство Anadolu.

Сообщается, что испытания прошли на полигоне в Синопе. Также сообщается, что, согласно программе испытаний, в IV квартале 2018 года будет произведен запуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также с самолета. Отметим, "Гекдоган" - это ракеты малого и среднего радиуса действия, а "Боздоган" способны поражать цели на больших расстояниях. Разработку ракет планируется завершить 2020 году, после чего начнется их серийное производство.

Напомним, ранее Иран пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана. По словам заместителя руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, Тегеран может в течение двух суток возобновить производство высокообогащенного урана, если США выйдут из ядерной сделки.

 

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Теги публикации: Турция, ракета, испытания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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