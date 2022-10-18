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Туреччина випробувала над Чорним морем секретну балістичну ракету, - Bloomberg

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Анкара, Вівторок 18 жовтня 2022 16:19
Туреччина випробувала над Чорним морем секретну балістичну ракету, - Bloomberg Фото: турецькі військові сьогодні випробували балістичну ракету (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 18 жовтня 2022 року, Туреччина провела випробування балістичної ракети малої дальності над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання з посиланням на джерела зазначає, що випробувальний пуск було проведено з мобільної платформи на аеродромі неподалік портового міста Різе близько 07:00 за місцевим часом. Ракета пролетіла близько 560 кілометрів і впала біля узбережжя Синопу.

Також повідомляється, що розробка ракети у рамках секретного проекту "Тайфун" здійснювалася кілька років. Наразі турецька оборонна промисловість не розголошує будь-якої інформації про нього.

Зазначимо, у 2019 році Туреччина отримала від Росії передову систему С-400, сподіваючись, що співпраця з Москвою дозволить їй розробити власну систему протиракетної оборони. У відповідь США ввели санкції проти Туреччини та заборонили постачання винищувачів п'ятого покоління F-35.

Нагадаємо, кілька років тому Туреччина успішно провела випробування балістичних ракет "Гекдоган" та "Боздоган", їхнє серійне виробництво планувалося після 2020 року.

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