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Турция испытала катер-камикадзе: потопил корабль в считанные минуты

Фото: Турция испытала катер-камикадзе (twitter.com SavunmaSanayiST)
Автор: Карина Левицкая

Albatros Kamikaze İDA Swarm, разработанный турецкой компанией ASELSAN, потопил настоящую корабельную цель. Корабль-мишень ушел под воду за считанные минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Savunma Sanayi ST.

Известно, что перед испытаниями с корабля вынесли все горюче-смазочные материалы, чтобы не навредить окружающей среде. 

Эксперты Defense Express отмечают, что это, по сути, первый известный проект турецких катеров-камикадзе, который довели до этапа реализации "в металле" и который успешно прошел испытания.

 

 

По данным издания, во время испытаний

Ранее сообщалось, что в Турции разработали ракету в рамках секретного проекта "Тайфун". Разработка осуществлялась несколько лет. В октябре прошлого года во время испытания ракета пролетела около 560 километров и упала у побережья Синопа.

Напомним также, что несколько лет назад Турция успешно провела испытания баллистических ракет "Гекдоган" и "Боздоган", их серийное производство планировалось после 2020 года.

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Турция