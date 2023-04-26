Туреччина відновить 130% мито на імпорт зерна, однак є нюанс

Починаючи з 1 травня Туреччина відновить мито на імпорт зерна до рівня 130%. Водночас 95% української агропродукції і надалі йтиме за ставкою у 0%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства.

Мито на імпорт торкнеться пшениці, ячменя, кукурудзи, жита й сорго, яке імпортуватиметься зі ставкою у 130%.

Туреччина є великим імпортером української пшениці. За підсумками першого кварталу країна імпортувала її на 168,8 млн доларів, що становить 17,7% від усього її експорту з України.

Водночас більшої частки українського зерна це мито не стосується, оскільки продукція ввозиться переважно для продажу в треті країни.

Загалом в Туреччині діє два митних режими на імпорт:

перший стосується продукції, яка призначена для внутрішнього споживання;

другий застосовується для продукції, яка йде на продаж в треті країни до чи після переробки. Для цього режиму мито не сплачується.

"Якщо говорити у відсотках, то зерна за першим режимом, на який повертається мито, до Туреччини йде близько 5% від усього експорту до цієї країни", - пояснює пресслужба.