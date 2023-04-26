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Турция возобновит 130% пошлину на импорт зерна, однако есть нюанс

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Среда 26 апреля 2023 16:01
Турция возобновит 130% пошлину на импорт зерна, однако есть нюанс Фото: Турция возобновит 130% пошлину на импорт зерна, однако есть нюанс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 1 мая, Турция возобновит пошлину на импорт зерна до уровня 130%. В то же время 95% украинской агропродукции и дальше будет идти по ставке в 0%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

Пошлина на импорт коснется пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и сорго, импортируемого со ставкой в 130%.

Турция - крупный импортер украинской пшеницы. По итогам первого квартала страна импортировала ее на 168,8 млн долларов, что составляет 17,7% всего ее экспорта из Украины.

В то же время, большей доли украинского зерна эта пошлина не касается, поскольку продукция ввозится преимущественно для продажи в третьи страны.

В целом в Турции действуют два таможенных режима на импорт:

  • первый касается продукции, предназначенной для внутреннего потребления;
  • второе применяется для продукции, которая идет на продажу в третьи страны до или после переработки. Для этого режима пошлина не выплачивается.

"Если говорить в процентах, то зерна по первому режиму, на который возвращается пошлина, в Турцию идет около 5% всего экспорта в эту страну", - объясняет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Еврокомиссия и министры из пяти стран Евросоюза недавно так и не смогли прийти к согласию по вопросу импорта украинской агропродукции.

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