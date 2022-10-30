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Туреччина веде переговори з РФ щодо відновлення зернової угоди, - Bloomberg

Фото: Туреччина веде переговори з Росією щодо відновлення зернової угоди (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Туреччина сьогодні, 30 жовтня, веде переговори з Росією щодо поновлення роботи "зернової ініціативи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що двосторонні переговори продовжаться до понеділка. Турецький чиновник, який побажав залишитися неназваним, сказав, що є підстави для оптимізму, незважаючи на ухвалене Росією рішення вийти з угоди про безпечний транзит агропродукції на невизначений термін.

За словами турецького чиновника, судна, які вже прибули до Стамбула, перевіряються, але нові зерновози з України поки що не вирушають.

Нагадаємо, вчора Росія заявила, що припиняє свою участь у "зерновій угоді". Причиною цього РФ назвала нібито "напад на кораблі Чорноморського флоту" .

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія пропонує світу 500 тисяч тонн краденого зерна, заблокувавши в Україні вчетверо більше – майже 2 млн тонн.

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