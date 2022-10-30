Туреччина веде переговори з РФ щодо відновлення зернової угоди, - Bloomberg

Туреччина сьогодні, 30 жовтня, веде переговори з Росією щодо поновлення роботи "зернової ініціативи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Повідомляється, що двосторонні переговори продовжаться до понеділка. Турецький чиновник, який побажав залишитися неназваним, сказав, що є підстави для оптимізму, незважаючи на ухвалене Росією рішення вийти з угоди про безпечний транзит агропродукції на невизначений термін.
За словами турецького чиновника, судна, які вже прибули до Стамбула, перевіряються, але нові зерновози з України поки що не вирушають.
Нагадаємо, вчора Росія заявила, що припиняє свою участь у "зерновій угоді". Причиною цього РФ назвала нібито "напад на кораблі Чорноморського флоту" .
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія пропонує світу 500 тисяч тонн краденого зерна, заблокувавши в Україні вчетверо більше – майже 2 млн тонн.
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