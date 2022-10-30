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Турция ведет переговоры с РФ о возобновлении зерновой сделки, - Bloomberg

Фото: Турция ведет переговоры с Россией о возобновлении зерновой сделки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турция сегодня, 30 октября, ведет переговоры с Россией о возобновлении работы "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что двухсторонние переговоры продлятся до понедельника. Турецкий чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что есть основания для оптимизма, несмотря на принятое Россией решение выйти из соглашения о безопасном транзите агропродукции на неопределенный срок.

По словам турецкого чиновника, отправляющиеся суда, которые уже прибыли в Стамбул, проверяются, но новые зерновозы из Украины пока не отправляются.

Напомним, вчера Россия заявила, что приостанавливает свое участие в "зерновом соглашении". Причиной этого РФ назвала якобы "нападение на корабли Черноморского флота".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия предлагает миру 500 тысяч тонн ворованного зерна, заблокировав в Украине вчетверо больше - почти 2 млн тонн.

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