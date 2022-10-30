Турция ведет переговоры с РФ о возобновлении зерновой сделки, - Bloomberg

Турция сегодня, 30 октября, ведет переговоры с Россией о возобновлении работы "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что двухсторонние переговоры продлятся до понедельника. Турецкий чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал, что есть основания для оптимизма, несмотря на принятое Россией решение выйти из соглашения о безопасном транзите агропродукции на неопределенный срок.

По словам турецкого чиновника, отправляющиеся суда, которые уже прибыли в Стамбул, проверяются, но новые зерновозы из Украины пока не отправляются.