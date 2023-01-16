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Туреччина ухвалить рішення: прем'єр Швеції про позитивний етап у переговорах

Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Швеції прокоментували процес вступу до НАТО, оцінюючи, що переговори з Туреччиною перебувають на позитивному етапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

Як зазначило видання Alarabiya News, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оцінив рівень переговорів з Туреччиною щодо вступу Швеції до НАТО на позитивній стадії.

"Вважаю, що Туреччина перебуває на позитивному етапі з погляду схвалення членства Швеції до НАТО. Зрештою Туреччина ухвалить рішення", - сказав Крістерссон на пресконференції за підсумками переговорів із головою Євроради Шарлем Мішелем у Стокгольмі.

Він зазначив, як пише турецьке інформаційне агентство Анадолу, що членство Швеції до НАТО схвалюють 28 країн НАТО.

"Ми поважаємо процес ратифікації кожною державою. Швеція та Фінляндія виконують зобов'язання у рамках Тристороннього меморандуму, підписаного з Туреччиною. Як ми згадували раніше, рішення про екстрадицію, яку Туреччина просить у Швеції, ухвалює судова влада. Я з повагою сприйму рішення, яке Туреччина прийме щодо нас", - додав політик.

Днями РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Тайїп Раджеп Ердоган вперше назвав умову для схвалення членства Швеції в НАТО.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

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