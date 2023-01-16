Туреччина ухвалить рішення: прем'єр Швеції про позитивний етап у переговорах

Як зазначило видання Alarabiya News, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оцінив рівень переговорів з Туреччиною щодо вступу Швеції до НАТО на позитивній стадії.

"Вважаю, що Туреччина перебуває на позитивному етапі з погляду схвалення членства Швеції до НАТО. Зрештою Туреччина ухвалить рішення", - сказав Крістерссон на пресконференції за підсумками переговорів із головою Євроради Шарлем Мішелем у Стокгольмі.

Він зазначив, як пише турецьке інформаційне агентство Анадолу, що членство Швеції до НАТО схвалюють 28 країн НАТО.

"Ми поважаємо процес ратифікації кожною державою. Швеція та Фінляндія виконують зобов'язання у рамках Тристороннього меморандуму, підписаного з Туреччиною. Як ми згадували раніше, рішення про екстрадицію, яку Туреччина просить у Швеції, ухвалює судова влада. Я з повагою сприйму рішення, яке Туреччина прийме щодо нас", - додав політик.