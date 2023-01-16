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Турция примет решение: премьер Швеции о положительном этапе в переговорах

Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Швеции прокомментировали процесс вступления в НАТО, оценивая, что переговоры с Турцией находятся на положительном этапе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.

Как отметило издание Alarabiya News, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон оценил уровень переговоров с Турцией по вступлению Швеции в НАТО на положительной стадии.

"Считаю, что Турция находится на положительном этапе с точки зрения одобрения членства Швеции в НАТО. В конце концов, Турция примет решение", - сказал Кристерссон на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Стокгольме.

Он отметил, как пишет турецкое информационное агентство Анадолу, что членство Швеции в НАТО одобряют 28 стран НАТО.

"Мы уважаем процесс ратификации каждым государством. Швеция и Финляндия выполняют обязательства в рамках Трехстороннего меморандума, подписанного с Турцией. Как мы упоминали ранее, решение об экстрадиции, которую Турция просит у Швеции, принимает судебная власть. Я с уважением восприму решение, которое Турция примет по отношению к нам", - добавил политик.

На днях РБК-Украина сообщало, что президент Турции Тайип Раджеп Эрдоган впервые назвал условие одобрения членства Швеции в НАТО.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в результате их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

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