Ердоган вперше назвав умову для схвалення членства Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше публічно назвав умову, за якої буде схвалено меморандум про входження Швеції в НАТО.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT.