Туреччина та США провели переговори, серед тем була війна в Україні

За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, офіційні особи провели кілька раундів переговорів на такі теми, як:

Сирія;

Україна;

Сектор Газа;

співпраця оборонної промисловості;

енергетика;

боротьба з тероризмом.

Міністр додав, що сторони досягли певних "змін у психології їх відносин", а також очікують більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії.

"Розв'язуючи проблеми, з якими ми зараз стикаємося, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві нації, і можливості, які вони можуть надати", - заявив він.

Як пише видання, Фідан також обговорив з американським колегою Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном шляхи припинення вторгнення Росії в Україну. За його словами, Туреччина не помітила, щоб Київ та Москва були готові до цього.



"Нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася, і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього", - сказав голова турецького МЗС.

Позиція Туреччини під час війни в Україні

Наприкінці лютого президент Туреччини заявляв, що його країна знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. Зокрема про відповідну ініціативу Ердоган нагадав й вчора, 8 березня, під час візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини. Лідер України відзначив, що Київ не бачить місця для представників Росії на цьому саміті.

Також в лютому Туреччина розпочала роботу над новим механізмом експорту українського зерна на світові ринки після того, як минулого року Росія вийшла із "зернової угоди". Тоді ж Київ відкрив тимчасові коридори для цивільних торговельних суден.

Зокрема 11 січня 2023 року міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі угоду про розмінування Чорного моря.