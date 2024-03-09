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Турция и США провели переговоры, среди тем была война в Украине

Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США и Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Официальные лица Турции и Соединенных Штатов провели переговоры в Вашингтоне. Среди тем была война между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, официальные лица провели несколько раундов переговоров на такие темы, как: 

  • Сирия; 
  • Украина; 
  • Сектор Газа; 
  • сотрудничество оборонной промышленности; 
  • энергетика; 
  • борьба с терроризмом. 

Министр добавил, что стороны достигли определенных "изменений в психологии их отношений", а также ожидают более позитивную повестку дня в дальнейшем взаимодействии.

"Решая проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, важно также осознать общий потенциал, который могут создать две нации, и возможности, которые они могут предоставить", - заявил он.

Как пишет издание, Фидан также обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном пути прекращения вторжения России в Украину. По его словам, Турция не заметила, чтобы Киев и Москва были готовы к этому. 

"Нам нужна основа для разговоров, чтобы эта война прекратилась, и диалог, чтобы предотвратить худшие кризисы, и мы призываем к этому", - сказал глава турецкого МИД.

Позиция Турции во время войны в Украине

В конце февраля президент Турции заявлял, что его страна вновь готова возобновить происходивший в Стамбуле процесс переговоров между Россией и Украиной. В частности, о соответствующей инициативе Эрдоган напомнил и вчера, 8 марта, во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию. Лидер Украины отметил, что Киев не видит места для представителей России на этом саммите.

Также в феврале Турция начала работу над новым механизмом экспорта украинского зерна на мировые рынки после того, как в прошлом году Россия вышла из "зерновой сделки". Тогда же Киев открыл временные коридоры для гражданских торговых судов.

В частности, 11 января 2023 года министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле соглашение о разминировании Черного моря.

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