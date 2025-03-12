Туреччина сподівається, що РФ конструктивно відреагує на ідею про припинення вогню, - Ердоган

Ініціатива США

Нагадаємо, США вчора, 11 березня, запропонували Україні почати тимчасово перемир'я з Росією. Воно має тривати 30 днів. Українські чиновники погодилися на таку ініціативу. Але невідомо, як відреагує Росія.

За даними Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін може погодитися на таке припинення вогню, але з умовою, що поставки зброї в Україну припиняться.

При цьому президент США Дональд Трамп зазначив, що американські чиновники вже попрямували до Росії, щоб обговорити таку ідею.

У разі, якщо Росія відмовиться приймати припинення вогню, США можуть натиснути на неї санкціями.

До речі, раніше політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив, що з припиненням вогню на суші може виникнути проблема.

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