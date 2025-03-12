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Путін може погодитися на 30-денне перемир'я, але на своїх умовах, - Bloomberg

Москва, Середа 12 березня 2025 17:29
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Путін може погодитися на 30-денне перемир'я, але на своїх умовах, - Bloomberg Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін може прийняти пропозицію про 30-денне припинення вогню з Україною. Але для цього він, імовірно, висуне вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел видання, очільник Кремля зараз спробує затягнути терміни узгодження припинення вогню з Україною, щоб створити "найбільш вигідні для Москви умови". Він хоче, щоб його вимоги були враховані.

Співрозмовник Bloomberg стверджує, що російські чиновники не обговорювали з американськими ідею про 30-денне припинення вогню, яка була запропонована Україні. Кремль нібито вважає таку ініціативу неприйнятною для себе.

Один з близьких до Кремля людей розповів виданню, що Росія може вимагати припинення поставок західної зброї в Україну у якості умови для припинення вогню.

"Путін не скаже ні твердого "так", ні твердого "ні". Навіть у фантастичній ситуації, коли Путін зробить кілька жестів у бік перемир'я, воно все одно буде тимчасовим і з дуже жорсткими умовами", - розповіла в коментарі Bloomberg старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Становая.

Ідея про припинення вогню

Нагадаємо, американські чиновники на зустрічі з українськими в Саудівській Аравії запропонували ініціативу, яка передбачає 30-денне припинення вогню з Росією. Україна погодилася піти на такий крок.

У спільній заяві за підсумками зустрічі зазначається, що перемир'я може бути продовжено в разі, якщо сторони конфлікту захочуть цього.

Поки що Росія не погоджувалася і не відмовлялася від такої пропозиції. Очікується, що американські чиновники обговорять ініціативу з російськими.

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