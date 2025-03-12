Турция надеется, что РФ конструктивно отреагирует на идею о прекращении огня, - Эрдоган

Инициатива США

Напомним, США вчера, 11 марта, предложили Украине начать временно перемирие с Россией. Оно должно продлиться 30 дней. Украинские чиновники согласились на такую инициативу. Но неизвестно, как отреагирует Россия.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин может согласиться на такое прекращение огня, но с условием, что поставки оружия в Украину прекратятся.

При этом президент США Дональд Трамп отметил, что американские чиновники уже направились в Россию, чтобы обсудить такую идею.

В случае, если Россия откажется принимать прекращение огня, США могут надавить на нее санкциями.

К слову, ранее политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что с прекращением огня на суше может возникнуть проблема.

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