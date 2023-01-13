Туреччина скасувала візит спікера парламенту Швеції через скандальний мітинг, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT .

"Після терористичного акту РПК в Стокгольмі, спрямованого проти президента Реджепа Таїпа Ердогана і Туреччини, офіційний візит спікера шведського парламенту Андреаса Норлена до Туреччини 17 січня був скасований спікером парламенту Мустафою Шентопом", - зазначив один з турецьких чиновників, який побажав.

Скасування візиту пов'язують із акцією, що відбулася в Стокгольмі, на підтримку Робочої партії Курдистану (РПК). Норлен мав прибути до Анкари з візитом 17 січня.

Нагадаємо, що Туреччина в четвер викликала посла Швеції у зв'язку з демонстрацією в Стокгольмі, в ході якої опудало президента Реджепа Таїпа Ердогана було підвішене вгору ногами.

Раніше представник Ердогана заявив, що процес входження Швеції до НАТО не зможе просунутися, поки країна надає підтримку організаціям, визнаним у Туреччині терористичними.

Також ми писали, що у Швеції впевнені, що Туреччина схвалить її заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. У той же час Стокгольм звертає увагу, що не може виконати всі умови, які висунула Анкара.

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