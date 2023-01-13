RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция отменила визит спикера парламента Швеции из-за скандального митинга, - СМИ

Фото: Турция отменила визит спикера парламента Швеции из-за скандального митинга (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп отменил визит в Анкару своего шведского коллеги Андреаса Норлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT.

Отмену визита связывают с прошедшей в Стокгольме акцией в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК). Норлен должен был прибыть в Анкару с визитом 17 января.

"После террористического акта PПK в Стокгольме, направленного против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции, официальный визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Турцию 17 января был отменен спикером парламента Мустафой Шентопом", - отметил один из турецких чиновников, который пожелал остаться неизвестным.

Напомним, что Турция в четверг вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме, в ходе которой чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана была подвешена вверх ногами.

Ранее представитель Эрдогана заявил, что процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими.

Также мы писали, что в Швеции уверены, что Турция одобрит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. В то же время, Стокгольм обращает внимание, что не может выполнить все условия, которые выдвинула Анкара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганШвеция