У Стокгольмі "повісили" опудало Ердогана. У МЗС Туреччини викликали посла Швеції

Туреччина в четвер викликала посла Швеції у зв'язку з демонстрацією в Стокгольмі, в ході якої опудало президента Реджепа Таїпа Ердогана було підвішене догори ногами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами турецького дипломатичного джерела, посол Швеції у Туреччині Стаффан Херрстром був викликаний до міністерства закордонних справ, і йому було передано ноту Анкари.

"Було підкреслено наше очікування на те, що винні в інциденті мають бути встановлені, необхідні процеси проведені, і Швеція має виконати свої обіцянки", - зазначило джерело.

У МЗС Швеції підтвердили, що посла викликали до міністерства закордонних справ в Анкарі, але відмовилися повідомити подробиці інциденту.

Акцію протесту провели представники курдської організації "Комітет Рожави". На ній опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, підвісили вниз головою.

"Історія показує, як часто закінчують диктатори, тому, заради всіх, Ердоган: скористайся шансом і піди у відставку, щоб не опинитися догори ногами на площі Таксім", - йдеться у повідомленні представників "Комітету Рожави" у Twitter.