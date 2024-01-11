Туреччина, Румунія та Болгарія підписали угоду про розмінування Чорного моря

Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин.

"З початком війни виникла загроза плавучих мін у Чорному морі. Для боротьби з нею, ми домовилися сформувати цільову групу по боротьбі з мінами в Чорному морі", - сказав Гюлер.

Морські міни становлять загрозу для експортних маршрутів України через Чорне море з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас кілька комерційних суден постраждали, включно з балкером, що прямував у порт на Дунаї для завантаження зерна в грудні минулого року.

За словами представника Міністерства оборони Туреччини, в рамках угоди будуть задіяні по три мінних тральщики від кожної країни і один корабель управління.

Командувачі ВМС трьох країн сформують комітет для управління операцією, заявив Гюлер, додавши, що після закінчення війни в Україні до неї можуть бути залучені й інші чорноморські держави.

Турецький міністр заявив, Анкара розглядає потенційний внесок у цю ініціативу нечорноморських союзників по НАТО як "цінний", але вона буде відкрита тільки для кораблів "трьох прибережних країн-союзників".

"Зерновий коридор"

Проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже російські загарбники продовжують обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. Окрім того, міни забруднюють також й акваторії морів.

У зв'язку з цим Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря.

Нещодавно повідомлялося, що Болгарія, як одна з чорноморських країн, може допомогти Україні у розмінювання акваторії Чорного моря.

Додамо, що речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, скільки часу піде на розмінування Чорного моря.

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