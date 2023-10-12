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Туреччина розпочала переговори з ХАМАС про звільнення полонених, - ЗМІ

Фото: Туреччина розпочала переговори з ХАМАС про звільнення полонених (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив уряду розпочати переговори з бойовиками ХАМАС про звільнення полонених громадян Ізраїлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

За даними видання, переговорний процес із представниками ХАМАС уже розпочався. За даними Ізраїлю, бойовики відвезли до сектору Газа від 50 до 100 осіб, серед яких мирні жителі та військовослужбовці.

Також раніше на засіданні уряду Реджеп Тайї Ердоган заявив про готовність Туреччини виступити посередником між ХАМАС та Ізраїлем.

"Ми відкрито виступаємо проти вбивства мирних жителів на території Ізраїлю. Так само ми ніколи не змиримося з невиборчими вбивствами невинних людей у секторі Газа, які зазнають систематичних бомбардувань", - заявив президент Туреччини.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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