Турция начала переговоры с ХАМАС об освобождении пленных, - СМИ

По данным издания, переговорный процесс с представителями ХАМАС уже начался. По данным Израиля, боевики увезли в сектор Газа от 50 до 100 человек, в числе которых мирные жители и военнослужащие.

Также ранее на заседании правительства Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между ХАМАС и Израилем.

"Мы открыто выступаем против убийства мирных жителей на территории Израиля. Точно так же мы никогда не смиримся с неизбирательными убийствами невинных людей в секторе Газа, подвергающихся систематическим бомбардировкам", - заявил президент Турции.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.