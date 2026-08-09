Турция разблокировала Черное море для танкеров после паузы, - Bloomberg

Турция возобновила разрешение на проход торговых судов через свои проливы в направлении Черного моря. Движение танкеров и контейнеровозов возобновилось после нескольких дней неопределенных задержек из-за риска безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Детали возобновления движения

По данным отслеживания судов, нефтяной танкер Aegean Dream зашел в пролив Дарданеллы в воскресенье, 9 августа, после ожидания с четверга.

Его конечная точка назначения - терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске. Также в воскресенье утром водный путь прошел контейнеровоз Mehmet Kahveci A, также направлявшийся в Новороссийск.

Ранее Генеральное управление береговой безопасности Турции сообщало судам, направляющимся в порты Украины и России, о временном прекращении выдачи транзитных разрешений.

Официальные объяснения причин такого шага турецкие власти и Министерство транспорта не предоставили.

Угрозы безопасности и предложение моратория

Задержки движения совпали с ростом беспокойства турецкой стороны по безопасности гражданского судоходства.

В последнее время в Черном море участились нападения на торговые суда, в том числе ходящие под флагом Турции или принадлежащие турецким компаниям.

В этой связи Анкара предложила сторонам конфликта временно прекратить удары по гражданскому флоту.

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, страна обратилась к Украине и РФ с призывом объявить ограничения на атаки в черноморской акватории.

"У нас есть несколько мер по этому вопросу, которые мы представили нашему президенту. Мы их внедряем", - заявил глава МИД Турции.

Кроме того, по данным источников среди американских чиновников, Украина согласилась содействовать обеспечению безопасного прохода для отдельных нероссийских нефтяных танкеров.