ua en ru
Вс, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Турция разблокировала Черное море для танкеров после паузы, - Bloomberg

20:15 09.08.2026 Вс
2 мин
Суда снова направляются в Новороссийск
aimg Сергей Козачук
Турция разблокировала Черное море для танкеров после паузы, - Bloomberg Фото: Турция возобновила транзит судов в черноморские порты (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Турция возобновила разрешение на проход торговых судов через свои проливы в направлении Черного моря. Движение танкеров и контейнеровозов возобновилось после нескольких дней неопределенных задержек из-за риска безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Детали возобновления движения

По данным отслеживания судов, нефтяной танкер Aegean Dream зашел в пролив Дарданеллы в воскресенье, 9 августа, после ожидания с четверга.

Его конечная точка назначения - терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске. Также в воскресенье утром водный путь прошел контейнеровоз Mehmet Kahveci A, также направлявшийся в Новороссийск.

Ранее Генеральное управление береговой безопасности Турции сообщало судам, направляющимся в порты Украины и России, о временном прекращении выдачи транзитных разрешений.

Официальные объяснения причин такого шага турецкие власти и Министерство транспорта не предоставили.

Угрозы безопасности и предложение моратория

Задержки движения совпали с ростом беспокойства турецкой стороны по безопасности гражданского судоходства.

В последнее время в Черном море участились нападения на торговые суда, в том числе ходящие под флагом Турции или принадлежащие турецким компаниям.

В этой связи Анкара предложила сторонам конфликта временно прекратить удары по гражданскому флоту.

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, страна обратилась к Украине и РФ с призывом объявить ограничения на атаки в черноморской акватории.

"У нас есть несколько мер по этому вопросу, которые мы представили нашему президенту. Мы их внедряем", - заявил глава МИД Турции.

Кроме того, по данным источников среди американских чиновников, Украина согласилась содействовать обеспечению безопасного прохода для отдельных нероссийских нефтяных танкеров.

Обострение в Черном море

Напомним, накануне стало известно, что Турция ограничила проход судов в Черное море из-за всплеска атак в регионе. Тогда временные меры касались гражданского флота, направлявшегося в порты Украины и России.

Позже Анкара официально обратилась к обеим сторонам с предложением прекратить огонь по гражданским объектам.

В частности, Турция призвала Украину и Россию объявить мораторий на удары по торговым судам в черноморской акватории, о чем заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Турция Война в Украине Анкара
Новости
Экс-премьера Свириденко рассматривают на новую должность, - источник
Экс-премьера Свириденко рассматривают на новую должность, - источник
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом