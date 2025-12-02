ua en ru
Головна » Новини » У світі

Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти на фоні санкцій, - Reuters

Вівторок 02 грудня 2025 11:40
Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти на фоні санкцій, - Reuters Фото: Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Туреччина різко скоротила імпорт флагманської російської сирої нафти марки Urals на фоні західних санкцій та переходу турецьких нафтопереробних заводів на альтернативні сорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, поставки нафти Urals до Туреччини скоротилися на 100 тисяч барелів на день порівняно з жовтневими рівнями, а загальний імпорт минулого місяця знизився приблизно до 200 тисяч барелів на добу.

Туреччина стала одним з найбільших покупців російської сирої нафти з 2022 року, коли європейські покупці припинили закупівлі, і з того часу посідає друге місце серед морських імпортерів нафти Urals.

Згідно з даними Kpler, зі скороченням поставок Urals Туреччина збільшила імпорт альтернативних сортів сирої нафти, включаючи казахстанську CPC Blend та KEBCO, а також іракську Basrah.

CPC Blend, хоча й завантажується з російського порту, здебільшого виробляється казахстанськими компаніями. Обсяг імпорту CPC Blend з Казахстану звільнений від західних енергетичних санкцій та обмежень щодо російської нафти.

У листопаді Туреччина імпортувала 105 тисяч барелів на добу казахстанської CPC Blend, що є найвищим рівнем такого імпорту з лютого 2024 року..

Однак можливості турецьких нафтопереробних заводів здійснювати альтернативні закупівлі обмежені, оскільки пропозиція сирої нафти, подібної за якістю до Urals, на середземноморському ринку низька.

Нагадаємо, вчора 1 грудня ціни на нафту зросли після того, як учасники ОПЕК+ підтвердили намір зберігати стабільний рівень видобутку.

Перед тим ЗМІ писали, що світові ціни на нафту почали зростання після падіння до місячного мінімуму. При цьому надлишок пропозиції та потенційна мирна угода між Росією та Україною обмежили зростання.

А вже 27 листопада з'явилась інформація, що ціни на нафту знову знизилися на тлі очікування припинення вогню між Україною та Росією, що може відкрити шлях для скасування західних санкцій щодо російських постачань.

