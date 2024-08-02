ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной: почему это важно

Турция, Пятница 02 августа 2024 12:52
UA EN RU
Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной: почему это важно Фото: Юлия Свириденко и Омер Болат (facebook.com/profdromerbolat)
Автор: Наталия Гурковская

Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Она была подписана еще в начале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hurriyet.

Так, соглашение было подписано 3 февраля 2022 года, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил соглашение и приложения к нему 1 августа.

Объем двусторонней торговли Турции и Украины в 2023 году составил 7,3 млрд долларов сообщил 1 августа министр торговли Омер Болат после встречи с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Он подчеркнул, что ожидается, что зона свободной торговли увеличит объемы до 10 млрд долларов за короткий период. Он отметил, что Турция и Украина будут продолжать укреплять сотрудничество и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.

"Турецкие компании будут активно участвовать в реализации турецко-украинской рабочей группы по восстановлению Украины, которую мы совместно подписали в Стамбуле в январе этого года", - добавил министр.

Почему это важно

Как отметила Свириденко, завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все черноморские страны, за исключением России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.

Турция, по ее словам, фактически стала хабом для поставок украинского зерна в другие страны.

"Мы отправили суда с зерном в страны Африки из Турции, включая 25 тысяч тонн в Нигерию и 15 тысяч тонн в Судан", - отметила министр.

Среди других ключевых вопросов - региональная торговля, безопасность судоходства и разминирование акватории Черного моря. Основными сферами торговли между двумя странами металлургия, машиностроение, энергетика, автомобилестроение и зерно.

Как сообщалось, в начале мая Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Напомним, в феврале 2022 года, до масштабного вторжения РФ, Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле. Документ подписан в Киеве в присутствии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление: когда это произойдет
НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление: когда это произойдет
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке