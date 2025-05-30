Туреччина пропонує зустріч Трампа, Путіна та Зеленського після "другого Стамбула"
Туреччина пропонує провести зустріч між лідерами США, Росії та України за участю президента Реджепа Таїпа Ердогана після другого раунду переговорів у Стамбулі.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.
За словами Фідана, зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського могла б стати наступним кроком після можливих нових переговорів між Україною та Росією у Стамбулі, які можуть відбутися вже наступного тижня.
"Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори в Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана", - зазначив глава МЗС Туреччини.
На його думку, "прогрес, безумовно, можливий, якщо ми залишимося за столом переговорів".
Зазначимо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що готовий сісти за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним "за потреби".
Переговори України та РФ у Стамбулі
Нагадаємо, 16 травня в Туреччині відбувся перший раунд переговорів представників України та Росії, під час якого обговорювалися можливі шляхи завершення війни. За підсумками переговорів делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо умов можливого припинення вогню.
Однак Росія затягує передачу свого "меморандуму". Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Росія робить усе для того, щоб затягнути війну і зірвати переговори, тому і затягує передачу документа.
Водночас днями Росія виступила з ініціативою провести другий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі. Україна готова до наступних переговорів із Росією, але до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" щодо можливого перемир'я.
Як повідомляють ЗМІ, делегація США не буде присутня на другому раунді переговорів України та Росії в Туреччині.
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