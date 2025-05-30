Туреччина пропонує зустріч Трампа, Путіна та Зеленського після "другого Стамбула"

Туреччина пропонує провести зустріч між лідерами США, Росії та України за участю президента Реджепа Таїпа Ердогана після другого раунду переговорів у Стамбулі.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News .

За словами Фідана, зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського могла б стати наступним кроком після можливих нових переговорів між Україною та Росією у Стамбулі, які можуть відбутися вже наступного тижня.

"Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори в Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана", - зазначив глава МЗС Туреччини.

На його думку, "прогрес, безумовно, можливий, якщо ми залишимося за столом переговорів".

Зазначимо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що готовий сісти за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним "за потреби".