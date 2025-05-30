Турция предлагает встречу Трампа, Путина и Зеленского после "второго Стамбула"

Турция предлагает провести встречу между лидерами США, России и Украины с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана после второго раунда переговоров в Стамбуле.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News .

По словам Фидана, встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы стать следующим шагом после возможных новых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, которые могут состояться уже на следующей неделе.

"Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана", - отметил глава МИД Турции.

По его мнению, "прогресс, безусловно, возможен, если мы останемся за столом переговоров".

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным "при необходимости".