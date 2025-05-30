Турция предлагает встречу Трампа, Путина и Зеленского после "второго Стамбула"
Турция предлагает провести встречу между лидерами США, России и Украины с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана после второго раунда переговоров в Стамбуле.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.
По словам Фидана, встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского могла бы стать следующим шагом после возможных новых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, которые могут состояться уже на следующей неделе.
"Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана", - отметил глава МИД Турции.
По его мнению, "прогресс, безусловно, возможен, если мы останемся за столом переговоров".
Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным "при необходимости".
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле
Напомним, 16 мая в Турции состоялся первый раунд переговоров представителей Украины и России, во время которого обсуждались возможные пути завершения войны. По итогам переговоров делегации договорились подготовить письменные предложения по условиям возможного прекращения огня.
Однако Россия затягивает передачу своего "меморандума". Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Россия делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры, поэтому и затягивает передачу документа.
В то же время на днях Россия выступила с инициативой провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Украина готова к следующим переговорам с Россией, но до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" о возможном перемирии.
Как сообщают СМИ, делегация США не будет присутствовать на втором раунде переговоров Украины и России в Турции.
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