Трамп готовий зустрітися з Путіним і Зеленським "за потреби"

Президент США Дональд Трамп готовий сісти за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним "за потреби".

Як повідомляє РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трампа попросили прокоментувати свою заяву, у якій він пригрозив Путіну "Дуже поганими речами" і сказав, що російський диктатор "грає з вогнем". Американський президент відмовився уточнювати, якими будуть потенційні наслідки для Росії, якщо війна не закінчиться, але підкреслив, що "слова говорять дуже голосно". На питання, чому він не запровадив санкції проти Росії, Трамп відповів, що не хоче "зіпсувати" шанси на мирну угоду, додавши, що за потреби сяде за стіл переговорів з Зеленським та Путіним.