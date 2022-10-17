Туреччина пропонує використовувати модель зернової угоди для вирішення інших проблем

Він заявив про це на зустрічі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у штабі спільного координаційного центру у Стамбулі, який було створено у рамках Чорноморської ініціативи.

Він повідомив, що з початку дії угоди з портів України вийшли 345 суден, які вивезли понад 7,7 млн тонн аграрної продукції.

"Сторони змогли сісти за стіл переговорів завдяки Чорноморській ініціативі. В Анкарі висловлюють надію на те, що надалі виконана робота стане моделлю для вирішення та інших проблем", - сказав він.

Акар заявив, що мета Туреччини - негайне врегулювання війни в Україні мирним шляхом. Анкара хоче сприяти зниженню напруженості.

Нагадаємо, угоду щодо "зернового коридору", термін дії якого визначався до 22 листопада, продовжать і надалі. З початку дії ініціативи було експортовано понад 7,7 млн тонн української агропродукції.

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