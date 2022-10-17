RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция предлагает использовать модель зернового соглашения для решения других проблем

Фото: Хулуси Акар, глава Минобороны Турции (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

"Зерновая сделка" могла бы стать моделью для решения других проблем, считает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Он заявил об этом на встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в штабе совместного координационного центра в Стамбуле, который был создан в рамках Черноморской инициативы.

Он сообщил, что с начала действия сделки из портов Украины вышли 345 судов, которые вывезли больше 7,7 млн тонн аграрной продукции.

"Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем", - сказал он.

Акар заявил, что цель Турции - незамедлительное урегулирование войны в Украине мирным путем. Анкара хочет способствовать снижению напряженности.

Напомним, соглашение по "зерновому коридору", срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше. С начала действия инициативы было экспортировано более 7,7 млн. тонн украинской агропродукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция