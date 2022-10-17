Турция предлагает использовать модель зернового соглашения для решения других проблем

Он заявил об этом на встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в штабе совместного координационного центра в Стамбуле, который был создан в рамках Черноморской инициативы.

Он сообщил, что с начала действия сделки из портов Украины вышли 345 судов, которые вывезли больше 7,7 млн тонн аграрной продукции.

"Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем", - сказал он.

Акар заявил, что цель Турции - незамедлительное урегулирование войны в Украине мирным путем. Анкара хочет способствовать снижению напряженности.

Напомним, соглашение по "зерновому коридору", срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше. С начала действия инициативы было экспортировано более 7,7 млн. тонн украинской агропродукции.

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