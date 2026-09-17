Туреччина пропонує РФ та Україні угоду щодо зупинки атак на цивільні судна, - ЗМІ
Туреччина передала Україні та Росії проєкт меморандуму, який має повністю припинити напади на цивільні судна в акваторії Чорного моря.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya, про це агентству AFP повідомило джерело серед турецьких дипломатів.
"Ми поділилися текстом меморандуму, проєктом тексту, з Росією та Україною, щоб знайти рішення проблеми цих нападів у Чорному морі", - сказав дипломат
Головна мета ініціативи - захистити цивільні кораблі на найбільш уразливій ділянці маршруту. За словами дипломата, існує ділянка приблизно у 4-5 миль, де судна залишають національні територіальні води України та рухаються міжнародними водами, що створює підвищений ризик атак.
Причини розробки меморандуму
В основу нової пропозиції покладено механізм "зернового коридору", який функціонував у 2022 році за посередництва ООН та Туреччини.
Активізація дипломатичних зусиль Анкари відбулася на тлі різкого зростання кількості інцидентів у Чорному морі. Починаючи з кінця червня, в акваторії було атаковано щонайменше 25 цивільних суден, які належать Туреччині.
Початкову "зернову угоду" було підписано у 2022 році для забезпечення безпечного експорту української сільськогосподарської продукції.
Після того, як Росія роком пізніше вийшла з домовленостей, Україна самостійно організувала альтернативний гуманітарний маршрут, який пролягає через територіальні води Румунії та Болгарії.
Нагадаємо, 17 вересня російський дрон атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з портів України. Внаслідок ворожого удару є загиблий та кілька постраждалих.
Раніше джерела Bloomberg повідомили, що Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною цього кроку стало зростання кількості атак.