ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Туреччина пропонує РФ та Україні угоду щодо зупинки атак на цивільні судна, - ЗМІ

15:57 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Туреччина пропонує РФ та Україні угоду щодо зупинки атак на цивільні судна, - ЗМІ Фото: нафтовий танкер (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Туреччина передала Україні та Росії проєкт меморандуму, який має повністю припинити напади на цивільні судна в акваторії Чорного моря.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya, про це агентству AFP повідомило джерело серед турецьких дипломатів.

"Ми поділилися текстом меморандуму, проєктом тексту, з Росією та Україною, щоб знайти рішення проблеми цих нападів у Чорному морі", - сказав дипломат

Головна мета ініціативи - захистити цивільні кораблі на найбільш уразливій ділянці маршруту. За словами дипломата, існує ділянка приблизно у 4-5 миль, де судна залишають національні територіальні води України та рухаються міжнародними водами, що створює підвищений ризик атак.

Причини розробки меморандуму

В основу нової пропозиції покладено механізм "зернового коридору", який функціонував у 2022 році за посередництва ООН та Туреччини.

Активізація дипломатичних зусиль Анкари відбулася на тлі різкого зростання кількості інцидентів у Чорному морі. Починаючи з кінця червня, в акваторії було атаковано щонайменше 25 цивільних суден, які належать Туреччині.

Початкову "зернову угоду" було підписано у 2022 році для забезпечення безпечного експорту української сільськогосподарської продукції.

Після того, як Росія роком пізніше вийшла з домовленостей, Україна самостійно організувала альтернативний гуманітарний маршрут, який пролягає через територіальні води Румунії та Болгарії.

Нагадаємо, 17 вересня російський дрон атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з портів України. Внаслідок ворожого удару є загиблий та кілька постраждалих.

Раніше джерела Bloomberg повідомили, що Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною цього кроку стало зростання кількості атак.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Туреччина чорное море
Новини
Китай не нейтральний у війні: Зеленський зробив заяву
Китай не нейтральний у війні: Зеленський зробив заяву
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла