Туреччина пропонує РФ та Україні угоду щодо зупинки атак на цивільні судна, - ЗМІ

Туреччина передала Україні та Росії проєкт меморандуму, який має повністю припинити напади на цивільні судна в акваторії Чорного моря.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya , про це агентству AFP повідомило джерело серед турецьких дипломатів.

"Ми поділилися текстом меморандуму, проєктом тексту, з Росією та Україною, щоб знайти рішення проблеми цих нападів у Чорному морі", - сказав дипломат

Головна мета ініціативи - захистити цивільні кораблі на найбільш уразливій ділянці маршруту. За словами дипломата, існує ділянка приблизно у 4-5 миль, де судна залишають національні територіальні води України та рухаються міжнародними водами, що створює підвищений ризик атак.

Причини розробки меморандуму

В основу нової пропозиції покладено механізм "зернового коридору", який функціонував у 2022 році за посередництва ООН та Туреччини.

Активізація дипломатичних зусиль Анкари відбулася на тлі різкого зростання кількості інцидентів у Чорному морі. Починаючи з кінця червня, в акваторії було атаковано щонайменше 25 цивільних суден, які належать Туреччині.

Початкову "зернову угоду" було підписано у 2022 році для забезпечення безпечного експорту української сільськогосподарської продукції.

Після того, як Росія роком пізніше вийшла з домовленостей, Україна самостійно організувала альтернативний гуманітарний маршрут, який пролягає через територіальні води Румунії та Болгарії.