ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Турция предлагает РФ и Украине соглашение об остановке атак на гражданские суда, - СМИ

15:57 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Турция предлагает РФ и Украине соглашение об остановке атак на гражданские суда, - СМИ Фото: нефтяной танкер (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Турция передала Украине и России проект меморандума, который должен полностью прекратить нападения на гражданские суда в акватории Черного моря.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya, об этом агентству AFP сообщил источник среди турецких дипломатов.

"Мы поделились текстом меморандума, проектом текста, с Россией и Украиной, чтобы найти решение проблемы этих нападений в Черном море", - сказал дипломат.

Главная цель инициативы - защитить гражданские корабли на наиболее уязвимом участке маршрута. По словам дипломата, существует участок примерно в 4-5 миль, где суда покидают национальные территориальные воды Украины и движутся по международным водам, что создает повышенный риск атак.

Причины разработки меморандума

В основу нового предложения положен механизм "зернового коридора", функционировавший в 2022 году при посредничестве ООН и Турции.

Активизация дипломатических усилий Анкары произошла на фоне резкого роста инцидентов в Черном море. Начиная с конца июня, в акватории было атаковано по меньшей мере 25 гражданских судов, принадлежащих Турции.

Первоначальное "зерновое соглашение" было подписано в 2022 году для обеспечения безопасного экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

После того, как Россия годом позже вышла из договоренностей, Украина самостоятельно организовала альтернативный гуманитарный маршрут, пролегающий через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Напомним, 17 сентября российский дрон атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из портов Украины. В результате вражеского удара есть погибший и несколько пострадавших.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Турция ограничила движение некоторых коммерческих судов в Черном море. Причиной этого шага стал рост числа атак.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Турция чорное море
Новости
Китай не нейтрален в войне: Зеленский сделал заявление
Китай не нейтрален в войне: Зеленский сделал заявление
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья