Туреччина працює над зустріччю Росії та України в Стамбулі, - Ердоган

Туреччина продовжує підготовку до зустрічі України та Росії в Стамбулі. Переговори мають відбутись вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адміністрації президента Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Болгарії Руменом Радевим. Під час розмови були обговорені питання двосторонніх відносин між Туреччиною та Болгарією, а також регіональні та глобальні проблеми.
Президент Ердоган зазначив, що відносини між Туреччиною та Болгарією розвиваються завдяки важливим крокам, зробленим у всіх сферах, і що триває робота над поглибленням співпраці в галузі оборонної промисловості та енергетики.
Водночас, як повідомляє адміністрація президента, Ердоган зазначив, що тривають зусилля з припинення війни між Україною та Росією.
"Туреччина працює над тим, щоб зібрати сторони в Стамбулі з метою забезпечення миру в регіоні", - повідомив Ердоган.
Нагадаємо, що раніше цього тижня Росія запропонувала провести другий раунд переговорів у Стамбулі, а саме - у понеділок 2 червня.
Відзначимо, що днями міністр оборони України Рустем Умеров провів телефонну розмову з главою російської делегації Володимиром Мединським та повідомив, що Україна передала РФ свій варіант документа про можливе перемир'я.
Зі свого боку росіяни заявили, що "документ" покажуть на зустрічі в понеділок, 2 червня.
Глава ОП Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україна готова до наступних переговорів із Росією, однак хоче отримати так званий "меморандум" про можливе перемир'я до зустрічі.
Український президент Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію.
Він зазначив, що для того, щоб наступна зустріч не була порожньою, потрібно розуміти її адженду і належним чином підготуватися до переговорів.
Наразі також відомо, що делегація РФ на запланованих переговорах буде точно такою ж, як і на першому раунді.
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