Туреччина працює над зустріччю Росії та України в Стамбулі, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Болгарії Руменом Радевим. Під час розмови були обговорені питання двосторонніх відносин між Туреччиною та Болгарією, а також регіональні та глобальні проблеми.

Президент Ердоган зазначив, що відносини між Туреччиною та Болгарією розвиваються завдяки важливим крокам, зробленим у всіх сферах, і що триває робота над поглибленням співпраці в галузі оборонної промисловості та енергетики.

Зустріч України та Росії в Туреччині

Водночас, як повідомляє адміністрація президента, Ердоган зазначив, що тривають зусилля з припинення війни між Україною та Росією.

"Туреччина працює над тим, щоб зібрати сторони в Стамбулі з метою забезпечення миру в регіоні", - повідомив Ердоган.