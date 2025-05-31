Турция работает над организацией встречи России и Украины в Стамбуле, - Эрдоган

Турция продолжает подготовку к встрече Украины и России в Стамбуле. Переговоры должны состояться уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление администрации президента Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Болгарии Руменом Радевым. Во время разговора были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Турцией и Болгарией, а также региональные и глобальные проблемы.
Президент Эрдоган отметил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются благодаря важным шагам, сделанным во всех сферах, и что продолжается работа над углублением сотрудничества в области оборонной промышленности и энергетики.
В то же время, как сообщает администрация президента, Эрдоган отметил, что продолжаются усилия по прекращению войны между Украиной и Россией.
"Турция работает над тем, чтобы собрать стороны в Стамбуле с целью обеспечения мира в регионе", - сообщил Эрдоган.
Напомним, что ранее на этой неделе Россия предложила провести второй раунд переговоров в Стамбуле, а именно - в понедельник 2 июня.
Отметим, что на днях министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой российской делегации Владимиром Мединским и сообщил, что Украина передала РФ свой вариант документа о возможном перемирии.
В свою очередь россияне заявили, что "документ" покажут на встрече в понедельник, 2 июня.
Глава ОП Андрей Ермак отреагировал на это и заявил, что Украина готова к следующим переговорам с Россией, однако хочет получить так называемый "меморандум" о возможном перемирии до встречи.
Украинский президент Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию.
Он отметил, что для того, чтобы следующая встреча не была пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам.
Сейчас также известно, что делегация РФ на запланированных переговорах будет точно такой же, как и на первом раунде.
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