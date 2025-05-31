Турция работает над организацией встречи России и Украины в Стамбуле, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Болгарии Руменом Радевым. Во время разговора были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Турцией и Болгарией, а также региональные и глобальные проблемы.

Президент Эрдоган отметил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются благодаря важным шагам, сделанным во всех сферах, и что продолжается работа над углублением сотрудничества в области оборонной промышленности и энергетики.

Встреча Украины и России в Турции

В то же время, как сообщает администрация президента, Эрдоган отметил, что продолжаются усилия по прекращению войны между Украиной и Россией.

"Турция работает над тем, чтобы собрать стороны в Стамбуле с целью обеспечения мира в регионе", - сообщил Эрдоган.