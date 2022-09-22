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Туреччина прагне збільшити закупівлю газу в США, - Ердоган

Новость на русском →
Четвер 22 вересня 2022 16:28
Туреччина прагне збільшити закупівлю газу в США, - Ердоган Фото: Реджеп Таїіп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Туреччина заявила про бажання купувати у США більше зрідженого газу на вигідніших умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в ефірі телеканалу NTV.

"Ми хочемо збільшити постачання газу, який ми купуємо в США на більш вигідних умовах у майбутній період", - заявив Ердоган в Нью-Йорку.

Туреччина та США шукають способи налагодити відносини, напружені через низку суперечок в останні роки.

"Ми готові співпрацювати у постачанні американського СПГ до країн регіону", - додав Ердоган.

У першому кварталі 2022 року США стали найбільшим постачальником СПГ до Туреччини. Президент Туреччини вказує на потенціал розширення енергетичних зв'язків, але має обмежені можливості для реекспорту газу до Європи. Туреччина щорічно імпортує близько 60 мільярдів кубометрів газу.

Нагадаємо, що Ердоган на зустрічі з Путіним погодився платити за газ у рублях.

Раніше, Туреччина почала будівництво нового газопроводу в Чорному морі.

Також, Туреччина запропонувала "енергетичний коридор" для транзиту газу в Європу.

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