Турция начала строительство нового газопровода в Черном море
В Турции состоялась церемония сваривания и спуска под воду первой трубы нового газопровода в Черном море. Он соединит месторождение Сакария и распределительные станции на побережье. В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Первые 10 млн кубометров газа поступят в систему в 2023 году. Газовое месторождение Сакария достигнет пика добычи в 2026 году. Мы увеличим суточную мощность добычи газа до 40 млн кубометров с 40 скважинами, которые будут пробурены на месторождении", – отметил глава государства.
В ближайшее время буровое судно "Абдулхамид Хан" начнет укладку труб нового газопровода на мелководье вблизи побережья. После окончания строительства береговой части трубопровода несколько буровых суден продолжат работу в море.
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