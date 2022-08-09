ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Турция предложит "энергетический коридор" для транзита газа в Европу - СМИ

Новина українською →
Анкара, Вторник 09 августа 2022 14:14
Турция предложит "энергетический коридор" для транзита газа в Европу - СМИ Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Турции предложит создать после зернового и "энергетический коридор" для транзита газа в Европу через свою страну. Таким образом Анкара хочет разрешить кризис, возникший из-за снижения поставок со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Turkiye.

Как пишет газета, с таким предложением на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, который запланирован на сентябрь, выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Указано, что инициатива может включать транзит сжиженного природного газа через территорию Турции на фоне сокращения поставок из России.

"С приближением зимы в Европе будет нарастать газовый кризис, поэтому вероятность воплощения идеи Турции по возможному "энергетическому коридору" будет расти. Ожидается, что все эти вопросы будут обсуждаться на встречах "Шанхайской пятерки", - пишет турецкое издание.

Напомним, что Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это отключением еще одной турбины якобы из-за "неисправности".

После этого в компании Siemens заявили, что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.

Между тем Совет ЕС принял план по сокращению спроса на газ этой зимой из-за энергетического кризиса, который спровоцировала РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Газ Транзит газа
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины