Турция стремится увеличить закупку газа у США, - Эрдоган
Турция заявила о желании покупать у США больше сжиженного газа на более выгодных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в эфире телеканала NTV.
"Мы хотим увеличить поставки газа, который мы покупаем в США на более выгодных условиях в будущий период", - заявил Эрдоган в Нью-Йорке.
Турция и США ищут способы наладить отношения, напряженные из-за ряда споров в последние годы.
"Мы готовы сотрудничать в поставках американского СПГ в страны региона", - добавил Эрдоган.
В первом квартале 2022 года США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Турцию. Президент Турции указывает на потенциал расширения энергетических связей, но имеет ограниченные возможности для реэкспорта газа в Европу. Турция ежегодно импортирует около 60 миллиардов кубометров газа.
Напомним, что Эрдоган на встрече с Путиным согласился платить за газ в рублях.
Ранее Турция начала строительство нового газопровода в Черном море.
Также Турция предложила "энергетический коридор" для транзита газа в Европу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.