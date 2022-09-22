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Турция стремится увеличить закупку газа у США, - Эрдоган

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 16:28
Турция стремится увеличить закупку газа у США, - Эрдоган Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Турция заявила о желании покупать у США больше сжиженного газа на более выгодных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в эфире телеканала NTV.

"Мы хотим увеличить поставки газа, который мы покупаем в США на более выгодных условиях в будущий период", - заявил Эрдоган в Нью-Йорке.

Турция и США ищут способы наладить отношения, напряженные из-за ряда споров в последние годы.

"Мы готовы сотрудничать в поставках американского СПГ в страны региона", - добавил Эрдоган.

В первом квартале 2022 года США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Турцию. Президент Турции указывает на потенциал расширения энергетических связей, но имеет ограниченные возможности для реэкспорта газа в Европу. Турция ежегодно импортирует около 60 миллиардов кубометров газа.

Напомним, что Эрдоган на встрече с Путиным согласился платить за газ в рублях.

Ранее Турция начала строительство нового газопровода в Черном море.

Также Турция предложила "энергетический коридор" для транзита газа в Европу.

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Соединенные Штаты Америки Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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