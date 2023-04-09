Туреччина поставить на озброєння перший в світі корабель для розміщення дронів

Туреччина візьме на озброєння перший в світі десантний корабель, призначений для розміщення бойових дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цифровий офіс президента Туреччини в Twitter .

Корабель TCG Anadolu може розмістити на борту 10 вертольотів та 11 БПЛА, а в ангарі - щ 19 вертольотів та 30 безпілотників. Він корабель має довжину 231 метр і 32 метри в ширину та може рухатись зі швидкістю не менше 20,5 вузлів.

Розробку TCG Anadolu почали в 2018 році, а з 2022 року він почав проходити приймальні випробування. На борту будуть розміщуватись БПЛА Bayraktar TB3.