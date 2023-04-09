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Туреччина поставить на озброєння перший в світі корабель для розміщення дронів

Фото: Туреччина поставить на озброєння унікальний корабель для розміщення дронів (twitter.com/RTEdijital)
Автор: Антон Малиновський

Туреччина візьме на озброєння перший в світі десантний корабель, призначений для розміщення бойових дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цифровий офіс президента Туреччини в Twitter.

Корабель TCG Anadolu може розмістити на борту 10 вертольотів та 11 БПЛА, а в ангарі - щ 19 вертольотів та 30 безпілотників. Він корабель має довжину 231 метр і 32 метри в ширину та може рухатись зі швидкістю не менше 20,5 вузлів.

Розробку TCG Anadolu почали в 2018 році, а з 2022 року він почав проходити приймальні випробування. На борту будуть розміщуватись БПЛА Bayraktar TB3.

Нагадаємо, що Туреччина розширила експорт ударних БПЛА Bayraktar TB2 до 13 країн.

А 23 січня в Туреччині відбулися другі льотні випробування нового безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma.

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