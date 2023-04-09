Турция поставит на вооружение первый в мире корабль для размещения дронов

Турция возьмет на вооружение первый в мире десантный корабль, предназначенный для размещения боевых дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на цифровой офис президента Турции в Twitter.
Корабль TCG Anadolu может разместить на борту 10 вертолетов и 11 БПЛА, а в ангаре – 19 вертолетов и 30 беспилотников. Корабль имеет длину 231 метр и 32 метра в ширину и может двигаться со скоростью не менее 20,5 узлов.
Разработку TCG Anadolu начали в 2018 году, а с 2022 года он начал проходить приемные экзамены. На борту будут размещаться БПЛА Bayraktar TB3.
Напомним, что Турция расширила экспорт ударных БПЛА Bayraktar TB2 в 13 стран.
А 23 января в Турции прошли вторые летные испытания нового беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma.
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