У Туреччині безпілотник з українським двигуном провів другий політ (відео)

Фото: у Туреччині безпілотник з українським двигуном провів другий політ (flickr by Baykar)

У Туреччині сьогодні, 23 січня, відбулися другі льотні випробування безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma. Він оснащений двигунами українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара в Twitter.

"Bayraktar Kızılelma успішно завершив свої другі льотні випробування", - зазначив Байрактар. Bayraktar #KIZILELMA 'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı.



Ufku açık olsun.



Bayraktar #KIZILELMA успішно виконано його 2nd flight test.



Godspeed. #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/m97VuJrsBh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023 За інформацією турецьких ЗМІ, другий політ Bayraktar Kızılelma відбувся у центрі льотної підготовки та випробувань Akinci у місті Чорлу. Зазначимо, що на новому винищувачі турецького виробництва встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ". БПЛА здатний розвивати максимальну швидкість до 800 км/год, максимальна тривалість польоту становить 5 годин, а стеля - 12 км.