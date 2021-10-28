ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Турция будет поставлять ударные беспилотники Bayraktar еще в одну страну

Новина українською →
Турция, Четверг 28 октября 2021 08:26
Турция будет поставлять ударные беспилотники Bayraktar еще в одну страну Фото: Турция будет поставлять ударные беспилотники Bayraktar еще в одну страну (ukrspecexport.com)
Автор: Мария Кучерявец

Количество стран, в которые экспортируются турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2, увеличилось до 13. Однако компания планирует в дальнейшем расширить экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Так, по информации турецкой компании Baykar, уже заключен контракт на поставку беспилотников с еще одной страной, название которой в публикации не приводится.

"Мы заключили экспортный контракт на поставку BayraktarTB2 SIHA с еще одной страной. Количество стран, в которые будет экспортироваться BayraktarTB2 SIHA, достигло 13", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинская армия впервые применила беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерийского орудия боевиков на Донбассе.

На что в России применение Bayraktar на Донбассе посчитали не способствующим урегулированию конфликта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Морозы отошли. В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня
Морозы отошли. В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня
DAILY
Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС