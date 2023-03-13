Туреччина побудує сотні тисяч нових будинків для постраждалих від землетрусів, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив, що в країні планують побудувати понад 300 тисяч будинків для постраждалих від землетрусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

"Ми маємо намір завершити будівництво 244 тисяч одиниць житла і 75 тисяч сільських будинків протягом одного року", - зазначив політик.

Ердоган вказав, що землетруси, наслідки яких відчувалися на великій території, спричинили найбільше руйнувань і людських жертв у Хатаї.

"Той факт, що цей землетруси, які називають катастрофою століття, також сталися у дні, коли панували суворі зимові умови, ще більше посилив негативні наслідки", - додав президент.