Турция построит сотни тысяч новых домов для пострадавших от землетрясений, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что в стране планируют построить более 300 тысяч домов для пострадавших от землетрясений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

"Мы намерены завершить строительство 244 тысяч единиц жилья и 75 тысяч сельских домов в течение одного года", - отметил политик.

Эрдоган указал, что землетрясения, последствия которых ощущались на большой территории, повлекли больше всего разрушений и человеческих жертв в Хатае.

"Тот факт, что это землетрясения, которые называют катастрофой века, также произошли в дни, когда царили суровые зимние условия, еще больше усугубило негативные последствия", - добавил президент.