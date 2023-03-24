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Туреччина планує розпочати масове виробництво власного танка Altay

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П'ятниця 24 березня 2023 13:01
Туреччина планує розпочати масове виробництво власного танка Altay Фото: Туреччина планує розпочати масове виробництво власного танка Altay (twitter.com/tdefenceagency)
Автор: Сергій Пишкін

Наприкінці квітня Туреччина передасть перший танк Altay на тестування своїм військовим. Після цього очікується запуск його масового виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

"Національний танк Altay буде передано збройним силам Туреччини 23 квітня. Після завершення процесу тестування розпочнеться масове виробництво. Метою є практичне застосування першого танка Altay у бойовій обстановці у 2025 році”, - заявила пресслужба компанії-виробника BMC Defence.

Випробування танка Altay розпочнуться 23 квітня й завершується в наступному році. Вже у 2025 році він буде поставлений на озброєння в збройних силах Туреччини.

Наразі танк обладнаний двигунами з Південної Кореї, однак у 2026 році Туреччина планує оснащувати його двигунами власного виробництва.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, рішення щодо будівництва танкового заводу в Україні буде прийнято протягом двох місяців.

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