Туреччина планує розпочати масове виробництво власного танка Altay

"Національний танк Altay буде передано збройним силам Туреччини 23 квітня. Після завершення процесу тестування розпочнеться масове виробництво. Метою є практичне застосування першого танка Altay у бойовій обстановці у 2025 році”, - заявила пресслужба компанії-виробника BMC Defence.

Випробування танка Altay розпочнуться 23 квітня й завершується в наступному році. Вже у 2025 році він буде поставлений на озброєння в збройних силах Туреччини.

Наразі танк обладнаний двигунами з Південної Кореї, однак у 2026 році Туреччина планує оснащувати його двигунами власного виробництва.

New ALTAY MBT will be delievered to Turkish Armed Forces on 23rd April 2023



New Fire Control System, electronics and armour

AKKOR Active Protection System

100 tanks to be manufactured per year

Korean powerpack's cooling system is made by BMC Power

