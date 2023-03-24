Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay
В конце апреля Турция передаст первый танк Altay на тестирование своим военным. После этого ожидается запуск массового производства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.
"Национальный танк Altay будет передан вооруженным силам Турции 23 апреля. После завершения процесса тестирования начнется массовое производство. Целью является практическое применение первого танка Altay в боевой обстановке в 2025 году", - заявила пресс-служба компании-производителя BMC Defence.
Испытания танка Altay начнутся 23 апреля и завершаются в следующем году. Уже в 2025 году он будет поставлен на вооружение в вооруженных силах Турции.
В настоящее время танк оборудован двигателями из Южной Кореи, однако в 2026 году Турция планирует оснащать его двигателями собственного производства.
New ALTAY MBT will be delievered to Turkish Armed Forces on 23rd April 2023– Defence Turk English (@Defence_Turk_EN) March 23, 2023
New Fire Control System, электроники и армия
AKKOR Active Protection System
100 tanks to be manufactured за год
Korean powerpack's cooling system is made by BMC Power
@bmcsavunma pic.twitter.com/mTsGTdhuir
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, решение о строительстве танкового завода в Украине будет принято в течение двух месяцев.
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