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Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay

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Пятница 24 марта 2023 13:01
Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay Фото: Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay (twitter.com/tdefenceagency)
Автор: Сергей Пышкин

В конце апреля Турция передаст первый танк Altay на тестирование своим военным. После этого ожидается запуск массового производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

"Национальный танк Altay будет передан вооруженным силам Турции 23 апреля. После завершения процесса тестирования начнется массовое производство. Целью является практическое применение первого танка Altay в боевой обстановке в 2025 году", - заявила пресс-служба компании-производителя BMC Defence.

Испытания танка Altay начнутся 23 апреля и завершаются в следующем году. Уже в 2025 году он будет поставлен на вооружение в вооруженных силах Турции.

В настоящее время танк оборудован двигателями из Южной Кореи, однако в 2026 году Турция планирует оснащать его двигателями собственного производства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, решение о строительстве танкового завода в Украине будет принято в течение двух месяцев.

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