Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay

"Национальный танк Altay будет передан вооруженным силам Турции 23 апреля. После завершения процесса тестирования начнется массовое производство. Целью является практическое применение первого танка Altay в боевой обстановке в 2025 году", - заявила пресс-служба компании-производителя BMC Defence.

Испытания танка Altay начнутся 23 апреля и завершаются в следующем году. Уже в 2025 году он будет поставлен на вооружение в вооруженных силах Турции.

В настоящее время танк оборудован двигателями из Южной Кореи, однако в 2026 году Турция планирует оснащать его двигателями собственного производства.

New ALTAY MBT will be delievered to Turkish Armed Forces on 23rd April 2023



New Fire Control System, электроники и армия

AKKOR Active Protection System

100 tanks to be manufactured за год

Korean powerpack's cooling system is made by BMC Power

