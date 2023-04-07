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Туреччина підтримує якнайшвидше завершення війни РФ проти України шляхом переговорів

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Анкара, П'ятниця 07 квітня 2023 13:30
Туреччина підтримує якнайшвидше завершення війни РФ проти України шляхом переговорів Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина підтримує якнайшвидше завершення війни загарбницької Росії проти України шляхом мирних переговорів та готова сприяти цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на CNN Turk.

Сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в Анкарі провів переговори з російським міністром Сергієм Лавровим.

Чавушоглу зазначив, що політики, зокрема, обговорили регіональні питання, зокрема й Україну.

"Ми заявили, що війна має бути закінчена переговорами якнайшвидше, і ми повторили, що ми, як Туреччина, готові надати найкращу підтримку", - сказав він.

Так, він заявив, що Туреччина контактує з обома сторонами, щоб просунути діалог.

Чавушоглу зазначив, що Анкара також підтримує кроки щодо продовження "зернової ініціативи".

"Ми надаємо важливого значення продовженню угоди. Ця світова криза особливо важлива для зменшення проблеми, з якою стикається кожне домогосподарство у світі", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Туреччині заявляли, що хочуть повернути РФ та Україну за стіл мирних переговорів.

Окрім того, голова МЗС Туреччини підтримав вимоги РФ щодо розблокування експорту російських добрив та зерна для продовження дії "зернової угоди".

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