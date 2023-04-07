Турция поддерживает скорейшее завершение войны РФ против Украины путем переговоров

Турция поддерживает скорейшее завершение войны захватнической России против Украины путем мирных переговоров и готова содействовать этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре провел переговоры с российским министром Сергеем Лавровым.

Чавушоглу отметил, что политики, в частности, обсудили региональные вопросы, в том числе и Украину.

"Мы заявили, что война должна быть закончена как можно быстрее переговорами, и мы повторили, что мы, как Турция, готовы оказать лучшую поддержку", - сказал он.

Так, он заявил Турция контактирует с обеими сторонами, чтобы продвинуть диалог.

Чавушоглу отметил, что Анкара также поддерживает шаги по продолжению "зерновой инициативы".

"Мы придаем важное значение продолжению соглашения. Этот мировой кризис особенно важен для уменьшения проблемы, с которой сталкивается каждое домохозяйство в мире", - добавил он.

Напомним, ранее в Турции заявляли, что хотят вернуть РФ и Украину за стол мирных переговоров.

Кроме того, глава МИД Турции поддержал требования РФ по разблокированию экспорта российских удобрений и зерна для продолжения действия "зернового соглашения".

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